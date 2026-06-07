Sarı-lacivertli camiada en uzun süre başkanlık koltuğunda oturan ve en çok kupa kazanan isim olarak tarihe geçen Aziz Yıldırım, 2026 yılındaki olağanüstü genel kurulda yeniden sahneye çıktı. 1998'den 2018'e kadar uzanan çalkantılı ve başarılarla dolu serüveninin ardından tekrar başkanlık yarışına giren Yıldırım'ın kim olduğu, ticari faaliyetleri ve Fenerbahçe için hazırladığı yeni projeler büyük ilgi görüyor. Spor kamuoyu, "Aziz Yıldırım kaç yaşında", "şirketleri neler" ve "transfer vaatleri kimler" gibi soruların yanıtlarını arıyor.

AZİZ YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

2 Kasım 1952 tarihinde Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Aziz Yıldırım, 73 yaşında. İlkokul öğretmeni Şefik Şevki Bey ile Sermet Hanım'ın en büyük çocuğu olan Yıldırım, babasının tayinleri nedeniyle çocukluğunu Alanya ve Düzce'de geçirdi. Lise eğitimini Düzce'de tamamlarken amatör olarak Hamidiyespor'da futbol oynadı. Üniversite eğitimini Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi (bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yıldırım, iş hayatına atılarak müteahhitlik ve armatörlük alanlarında büyük projelere imza attı.

AZİZ YILDIRIM NE İŞ YAPIYOR, ŞİRKETLERİ NELER?

İnşaat mühendisi olan Aziz Yıldırım, savunma sanayisi ve denizcilik sektöründeki dev yatırımlarıyla tanınıyor. 1979 yılında kurduğu Maktaş Mühendislik ile NATO altyapı ihalelerini aldı. 1980'de faaliyete geçen DEARSAN Tersanesi ile askeri gemi tasarımı ve inşası yapıyor. Bugüne kadar Türkmenistan, Katar, Tanzanya ve Nijerya gibi ülkelere donanma gemileri inşa eden Yıldırım, 2024 yılı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile de ilk savunma sanayisi anlaşmalarını imzaladı. Aynı zamanda inşaat, denizcilik ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda yerli ve yabancı şirketin hissedarı konumunda bulunuyor.

AZİZ YILDIRIM'IN FENERBAHÇE BAŞKANLIK DÖNEMİ VE BAŞARILARI

Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ilk kez 15 Şubat 1998 yılında rakibi Vefa Küçük'ü sadece bir oy farkla geçerek başkan seçilen Aziz Yıldırım, tam 20 yıl boyunca bu görevi aralıksız sürdürdü. Kulüp tarihinin en uzun süre görev yapan başkanı olan Yıldırım, bu süreçte tüm branşlarda tam 92 kupa kazanarak rekor kırdı. Futbolda 6 lig şampiyonluğu yaşarken, takımı Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde ise yarı final seviyesine çıkardı. Kulübe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Topuk Yaylası Kamp Merkezi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ile Fenerium gibi devasa kalıcı eserler ve dev tesisler kazandırdı. "Hedef 1 Milyon Üye" projesiyle kulübün üye yapısını genişletti.

3 TEMMUZ SÜRECİ VE ŞİKE DAVASI NASIL SONUÇLANDI?

Aziz Yıldırım'ın başkanlık dönemindeki en fırtınalı süreç 3 Temmuz 2011'de patlak veren şike davası oldu. Organize suç örgütü kurmak ve şike yapmak iddialarıyla tutuklanan Yıldırım, yaklaşık bir yıl boyunca Metris Cezaevi'nde hapis yattı. Türk spor tarihinin en tartışmalı davalarından biri olan bu süreçte uzun süren yargılamalar, hapis cezaları ve itirazların ardından dosya yeniden açıldı. Yeniden yargılama süreci neticesinde 9 Ekim 2015 tarihinde mahkeme, Yıldırım'ı tamamen haklı bularak beraat kararı verdi. Verilen bu kararla birlikte Aziz Yıldırım, hakkındaki tüm suçlamalardan resmen aklandı.

AZİZ YILDIRIM 2026 FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI OLDU MU, VAATLERİ NELER?

2018 ve 2024 yıllarındaki kongrelerde başkanlık yarışını Ali Koç'a karşı kaybeden Aziz Yıldırım, 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılan duyuruyla olağanüstü genel kurul için yeniden başkan adayı olduğunu resmen açıkladı. Bu hamle sonrası diğer adaylardan Barış Göktürk, Yıldırım lehine yarıştan çekilirken, Hakan Safi ise adaylığını sürdürme kararı aldı. Seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Aziz Yıldırım, 2024'te verdiği Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesini 60 bin kişiye çıkarma projesini revize ederek yeniden masaya koydu. Yıldırım ayrıca futbol takımını güçlendirmek için doğrudan ilk 11'de oynayacak kaliteli bir santrfor ve sol stoper transferi yapacağının sözünü verdi.