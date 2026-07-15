Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de son dönemde ardı ardına yaşanan belediyelerdeki maaş krizlerine bir yenisi daha eklendi. Torbalı Belediyesi’nde maaş krizi patlak verdi. Maaşlarının eksik ve parçalı yatırıldığını belirten Torbalı Belediyesi’nde örgütlü Belediye İş Sendikası üyesi belediye şirketi çalışanları iş bırakarak eylem yaptı.

Başkan Demir’e seslendiler!

Resmi tatil nedeniyle ilk etapta Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçilerin katıldığı eylemde, işçiler hep bir ağızdan haklarını istediklerini anlattı. Meydanda bir araya gelen işçiler, aylardır süren ekonomik belirsizliğe tepki göstererek maaşlarını zamanında ve tam olarak alamadıkları için isyan etti. İşçiler, belediye başkanı Övünç Demir’e seslendi.

“Yarın başkanla görüşeceğiz”

Yaşananlarla ilgili Son Mühür’e konuşan Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, “Bugün sendikalı arkadaşlarımızla birlikte yarım günlük bir iş bırakma yaptık. Bugünkü eylemimiz sona erdi. Maaşlarımızı alıyoruz fakat uzun süredir iki parçada alıyoruz. Sosyal haklarımızı almakta sıkıntılarımız var. O nedenle böyle bir yol izlemek zorunda kaldık. Belediye başkanımız aradı yarın saat 11.30’da görüşme yapacağız. Haklarımızı talep edeceğiz” diye konuştu.