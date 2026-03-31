İzmir’in Torbalı ilçesi, bugün öğle saatlerinde yükselen dumanlarla sarsıldı. İlçenin hareketli noktalarından 7 Eylül Mahallesi’nde faaliyet gösteren ve iş güvenliği ekipmanları ile koruyucu kıyafet satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, içeride bulunan tekstil ve plastik ağırlıklı malzemelerin etkisiyle tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası çevre mahallelerden de görülürken, bölge sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yangının fark edilmesiyle birlikte durum vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çok sayıda itfaiye grubu, emniyet güçleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri yönlendirildi. Alevlerin bitişikteki binalara sıçrama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri müdahale stratejisini genişleterek yangını dört bir koldan kuşatma altına aldı. İçerideki malzemelerin yanıcı nitelikte olması, söndürme çalışmalarını yer yer zorlaştırsa da ekiplerin yoğun mesaisiyle alevlerin yayılımı durduruldu.

Geniş güvenlik önlemleri altında müdahale sürüyor

Olay yerine ulaşan emniyet mensupları, olası bir patlama veya çökme riskine karşı çevrede geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu. 7 Eylül Mahallesi’ndeki söz konusu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan ekipler, vatandaşları güvenli mesafede tutmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri ise duman tahliyesi ve söndürme çalışmaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bekletiliyor. Edinilen ilk bilgilere göre, yangın esnasında iş yerinde kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Maddi hasar büyük: İnceleme başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış kaynağını belirlemek üzere bilirkişi incelemesi başlatılacağı öğrenildi. İş güvenliği ekipmanlarının ve kıyafetlerinin satıldığı mağazada çok büyük çapta maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi. Yangının elektrik kontağından mı yoksa başka bir dış etkenden mi kaynaklandığı, itfaiye raporunun ardından netlik kazanacak. Bölgedeki kontrol çalışmaları sürerken, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı bir tahkikat yürütecek.