Son Mühür- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, uzun süredir gündemi meşgul eden CHP kurultayı hakkında kritik bir karara imza atmıştı.

Mahkeme, kurultay sürecinde "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) durumu olduğuna hükmetmişti. Mahkemenin hükmüne göre, Özgür Özel ve beraberindeki mevcut yönetim tedbiren görevden alınırken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar göreve dönmesine karar verilmişti. YSK, yapılan değerlendirmeler kapsamında CHP yönetiminin başvurusunu reddetme kararı almıştı.

Özel ve Kılıçdaroğlu görüştü

Gelen son bilgilere göre Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu telefonda görüştü.

Özel: "Telefonu kapalıydı"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saatlerinde Özgür Özel'i telefonla aradığı bilgisi kamuoyuna yansımış, ancak o an için bir görüşme yapılamamıştı.

Özgür Özel, bugün konuya ilişkin açıklama yaparak, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni aradığı ifade edilmişti, o yoğun program içerisinde belediye başkanı arkadaşımız sayın genel başkanının beni aradığını ifade etti.

Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde döndüm ama ben aradığımda telefonu kapalıydı ama ondan dolayı bir görüşme gerçekleşmedi ama telefonunun açık olması ya da kendisinin yeniden araması durumunda tabii ki kendisi ile bir telefon görüşmesi yaparız ama bizim bu durumdaki pozisyonumuza dair ifadelerimiz dün akşamki basın toplantımızda yaptığımız konuşmalar ile çerçevelidir." demişti.