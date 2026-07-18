Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İzmir'in Torbalı'da gerçekleştirdiği programla yeni üyelerini partiye kattı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende farklı sivil toplum kuruluşları ve çeşitli illerden Torbalı'ya gelmiş vatandaşların da aralarında yer aldığı 350 kişiye MHP rozeti takıldı.

Programa MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

"Bugün gönülleri birleştiriyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partiye yönelik katılımların yükselerek sürdüğünü ifade ederek, gerçekleştirilen programın sadece bir rozet takma töreni olmadığını belirtti.

Şahin, aynı vatan, aynı bayrak ve ortak değerler etrafında bir araya gelen vatandaşların birlik ve beraberliğini artırdıklarını ifade ederek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu kardeşlik çağrısının Türkiye'nin dört bir yanında karşılık bulduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu!

Konuşmasında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Şahin, güçlü devlet olmanın temelinde milletin birlik içinde ilerlemesinin yer aldığını söyledi.

Bölgesel gelişmelere de vurgu yapan Şahin, yaşanan çatışmaların en büyük bedelini bölge halklarının ödediğini ifade ederek, Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesinin önemine vurgu yaptı.

"Terörsüz Türkiye" mesajını verdi!

Şahin, açıklamasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin de altını çizerek, bu anlayışın toplumsal huzur, kardeşlik ve milli birlik açısından önemli olduğunu belirtti Türkiye'nin ortak geleceğinin birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade eden Şahin, toplumsal dayanışmanın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

350 kişiye MHP rozeti!

Program sonunda Çermikliler Derneği, Tarım İşçileri Kooperatifi, Erzurumlular Derneği üyeleri ile Torbalı'da yaşamakta olan Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Kars, Muş ve Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı vatandaşların da aralarında yer aldığı 350 yeni üyeye MHP rozetleri takıldı.