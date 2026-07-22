Son Mühür- Türkiye ekonomisinde yaşanan finansal sıkışıklık, yüksek faiz oranları, artan üretim maliyetleri ve daralan iç piyasa şirketlerin mali yapısını zorlamaya devam ediyor. Bu tablo konkordatoda başvurularındaki artış ile de kendini gösterirken, İzmir'in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren MİA Makina Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı Bedri Toplu hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti kararı verildi. İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince gerekli belgelerin eksiksiz sunulduğu tespit edilerek geçici mühlet ve ihtiyari tedbir hükümleri devreye alındı. Geçici mühlet ve tedbir kararlarının 17 Temmuz 2026 tarihi saat 13:00 itibariyle yürürlüğe girdiği belirtildi. 3 ay boyunca davacı şirket ve şahıs hakkında koruyucu ihtiyati tedbir kararları uygulanacak. Sürece ilişkin kritik duruşma ise 13 Ekim 2026 günü saat 14:00'te yapılacak.

Sürecin denetlenmesi ve konkordato projesinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının incelenmesi amacıyla uzman heyet atandı. Yayımlanan ilanla birlikte alacaklılar için yasal başvuru süreci başladı.. Alacaklılar, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 günlük süre içinde dilekçe verecek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir durum bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabilecek ve konkordato talebinin reddini isteyebilecek.