Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu tüm ili sarmaya devam ediyor. İzmir Torbalı'da gelenekselleşmiş olan bayram kutlamaları bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Çocuklara doyasıya eğlenecekeleri bir "Çocuk Şenliği" programı hazırlayan Torbalı Belediyesi'nin etkinliği 23 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak. Şenlik Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu ve Ayrancılar Meydanı olmak üzere iki ayrı noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında çocukların eğlenceye doyabilmesi için amaçlanan etkinlikte şişme oyun parkurları, tahta bacak gösterileri, balon katlama etkinlikleri ve palyoça animasyonları yer alacak.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram"

Eğlencenin zirvesinde tüm gün miniklere pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları olacak. Aileler için de yer ayarlanan etkinlik için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir “23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük mutluluğumuz. Bu yıl da onlar için rengarenk, eğlenceli ve unutulmaz bir gün hazırladık. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.