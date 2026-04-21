İzmir genelinde belediyelerden dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeleri de yeni uygulamaları hayata kazandırıyor. Bu kapsamda bir yeni uygulama da Torbalı Belediyesi tarafından geldi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2 Ocak’ta gerçekleştirilen belediye meclisi toplantısında alınan kararın hayata geçirildiğini duyurdu. Bu kararla birlikte; torbalı genelinde son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürün satan marketler tek tek mühürlendi. Başkan Demir ayrıca; sıkı denetimlerin devam edeceğini, kimseye göz açtırılmayacağını ve Torbalı halkının sağlığının ve sofrasının kırmızı çizgileri olduğunu sözlerine ekledi.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in açıklaması şu şekilde:

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir yaptığı paylaşımda, "2 Ocak’ta Belediye Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız, emsal niteliğinde karar sonrası; son kullanma tarihi geçmiş ya da bozuk ürün satan marketleri tek tek mühürledik. Sıkı denetimlerimiz devam edecek. Kimseye göz açtırmayacağız. Torbalı halkının sağlığı da, sofrası da bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.