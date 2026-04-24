Son olarak 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olan Formula 1, yeniden İstanbul'da yarış severlere büyük bir tutku yaratacak. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verirken, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca takvimlere eklenecek. Formula 1'in resmi hesabından yapılan açıklamada ise, "Türkiye Grand Prix'i, yeni beş yıllık bir anlaşmanın parçası olarak 2027'den itibaren takvime geri dönecek." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişme motor sporları tutkunlarında büyük bir heyecan yaratırken, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, "Hız ve tutku ait olduğu yere; efsane virajla buluşmak için İstanbul’a dönüyor. Formula 1, yeni sezonda Türkiye’de… Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.