Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı’da 23 Nisan sevincini uçurtmalarla devam eden Torbalı Belediyesi, ilçenin geleneği haline gelen Uçurtma Şenliği’nin 18’incisini büyük bir katılımla yaptı.

Gökyüzü uçurtmalarla doldu

Özbey Deve Güreşi Alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren uçurtma uçurmak isteyenlerle dolup taştı. Saat 10.00’da başlayan etkinliklerde, belediye tarafından çocuklara ücretsiz uçurtmalar verildi. Binlerce uçurtmanın aynı anda uçurulmasıyla gökyüzü renkli anlara sahne oldu.

Torbalı'da festival havası hakimdi

Şenlik alanında yalnızca uçurtmalar uçmadı çocuklar için kurulan oyun parkurları, şişme oyun alanları ve sahne gösterileri gün boyu devam etti.

Müzik eşliğinde anın tadını çıkaran aileler, güneşli havanın tadını çıkarırken çocuklar da sürpriz etkinliklerle bayramın keyifli anlar yaşadı. Ayrıca yapılan uçurtma yarışmaları, etkinliğe tatlı bir rekabet havası kattı.

Başkan Demir: "Çocuklarımız için üretmeye devam edeceğiz"

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şenlik süresince çocukların her daim yanındaydı. Bütün çocuklarla ilgilenen ve gelen fotoğraf isteklerini reddetmeyen Demir, “18. Geleneksel Uçurtma Şenliğimizde uçurtmalarımızı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki evlatlarımız için gökyüzüne bıraktık.

Onlar her zaman kalbimizde; içimizdeki o burukluk hiç dinmeyecek. Ancak bugün burada çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, neşeleri ve coşkuları hepimize umut verdi. Bu güzel tabloyu görmek, yarınlara dair inancımızı daha da güçlendiriyor.

Bizler de Torbalı Belediyesi olarak çocuklarımız için daha fazla üretmeye, onların mutlu olduğu bir kent için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız çocuklar” dedi.

Ödüller verildi

Organizasyona Başkan Demir’in dışında CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel, belediye yönetimi ve meclis üyeleri de yer aldı. Günün bitiminde uçurtma yarışmasında dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.