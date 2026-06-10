Son Mühür- İzmir iş dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir konkordato davasında yeni bir aşamaya geçildi. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/665 Esas numaralı dosyası kapsamında, Yücelen Vinç Makine Otomotiv Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Y.S. hakkında 09.10.2025 tarihinde verilen 1 yıllık kesin mühlet kararının ardından, konkordato projesinin kaderini belirleyecek alacaklılar toplantısının takvimi netleşti.

Konkordato Komiserliği tarafından yapılan resmi duyuruda, borçluların sunduğu konkordato projesinin müzakeresi ve oylanması amacıyla tek bir toplantı düzenleneceği, kanunen ikinci bir toplantının yapılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Toplantı Torbalı’da yapılacak

Alacaklarını daha önce bildirenler ile ön projede kayıtlı olan alacaklıların katılabileceği toplantı, 07.07.2026 Salı günü "Yazıbaşı Bahçelievler Mah. 431 Sok. B Blok No:8/A Torbalı-İZMİR" adresinde gerçekleştirilecek.

Sadece projeden etkilenen alacaklıların oy kullanabileceği oylama takvimi, alacaklı türlerine göre şu saatlerde yürütülecek:

Şirket İçin (Yücelen Vinç Makine Ltd. Şti.): Adi Alacaklılar Toplantısı: Saat 13:30, Rehinli Alacaklılar Toplantısı: Saat 14:30, Şahıs İçin (Yücel Seviş):, Adi Alacaklılar Toplantısı: Saat 15:00, Rehinli Alacaklılar Toplantısı: Saat 15:15

Belgeleri incelemek için 7 günlük süre



Alacaklılar, toplantı tarihinden önceki 7 gün boyunca konkordato projesine ait belgeleri inceleme hakkına sahip olacaklar. İncelemeler, mesai gün ve saatleri içinde komiserliğin "Bestekar Sadi Hoşses Sok. No:30/1 Zeynep Hanım Apt. Kat:2 Daire:5 Bostanlı/İZMİR" adresinde yapılabilecek.

Katılım ve iltihak şartları

Toplantıya ve oylamaya katılacak olan ya da toplantıyı takip eden 7 günlük yasal süre içinde oylamaya sonradan dahil (iltihak) olacak alacaklıların, temsilcilerinin veya vekillerinin yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirkülerini veya vekaletnamelerini komiserliğe ibraz etmeleri zorunlu tutuldu.