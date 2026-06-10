İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir’de hayırseverlerin katkıları sonucunda yapılacak olan yeni sağlık yatırımlarına ilişkin önemli bir sosyal medya paylaşımında bulundu. İzmir Valisi Elban, farklı ilçelerde yapılacak olan aile sağlığı merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları için protokollerin imzalandığını açıkladı.

Farklı ilçelerde yeni sağlık yatırımları!

Vali Süleyman Elban’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım çerçevesinde, hayırseverlerin destekleri sonucunda İzmir’in birçok ilçesinde sağlık yatırımları hayat bulmuş olacak.

Bu çerçevede;

- Aliağa Salih Yiğitalp 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

- Bornova Şaziye Tezcan Aile Sağlığı Merkezi

- Çeşme Zülhan-Yasin Şahinoğlu Aile Sağlığı Merkezi

- Karabağlar Esentepe Aile Sağlığı Merkezi

- Torbalı 11 No’lu Ayrancılar 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

- Kemalpaşa Akalan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

için yapım protokollerinin imzalandı.

Hayırseverlere teşekkür!

Paylaşımında hayırseverlere teşekkürlerini ileten Vali Elban, sağlık alanındaki yatırımlara verilen desteğin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

