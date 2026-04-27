Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Körfezi’ndeki kirlilik ve koku sorunu siyasetin gündeminden düşmek bilmiyor. Son yayınlanan sonuç bildirgesini masaya yatıran DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, "Tespitlerden bıktık, artık icraat görmek istiyoruz" diyerek sert bir çıkış yaptı. Uygur, Körfez’in kurtuluşu için 90 günlük bir mühlet tanıdı.

İyi niyet yeterli değil

Körfez için hazırlanan bildiriyi dikkatle incelediklerini belirten Uygur, sorunun artık bir tespit aşamasını çoktan geçtiğini vurguladı.

"Açık konuşalım İzmir’in bugün ihtiyacı olan şey, yıllardır bildiğimiz sorunların yeniden kağıda dökülmesi değil" diyen Uygur, bütçesi belli olmayan ve takvime bağlanmamış hiçbir planın karşılığı olmadığını ifade etti.

90 günlük acil eylem planı çağrısı

Uygur’un ajandası oldukça net. Körfez’in düğümünü çözecek o hamleyi şu sözlerle tarif etti:

"En geç 90 gün içinde tüm projeleri kapsayan, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli olan bir plan kamuoyuna sunulmalı. Öyle ucu açık vaatlerle kimse kimseyi oyalamasın"

Özellikle dip çamuru meselesine parmak basan Uygur, "Hangi bölgeden ne kadar çamur çıkarılacak, bu atık nereye bertaraf edilecek? Bunlar gizli saklı olmamalı, şeffafça açıklanmalı" dedi.

'Barselona ve Marsilya yaptı biz neyi bekliyoruz?'

Dünyadan örnekler vererek İzmir’in geri kalmışlığına dikkat çeken Uygur, Barselona ve Marsilya’nın bir zamanlar benzer bataklıklarla boğuştuğunu hatırlattı. Aradaki farkı ise tek kelimeyle özetledi Uygulama.. "Onlar tartışmadı, kaynağı kestiler, dev yatırımları tek kalemde hayata geçirdiler. Biz ise hala masada oturup konuşuyoruz. Su kalitesinde sağlanan yüzde 80’lik iyileşme bir mucize değil kararlılığın sonucudur" diye sözlerine ekledi.

"Bağımsız bilim insanları tarafından takip edilmeli"

Şeffaflığın altını kalın çizgilerle çizen Aybar Uygur sürecin bağımsız bilim insanlarınca denetlenmesi gerektiğini savundu. DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak her doğru adımın yanında duracaklarını ancak eksik bırakılan her işin de "kararlılıkla peşinde" olacaklarını duyurdu.