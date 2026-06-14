Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV), Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlediği konserle hemşerilerine sanat dolu bir akşam sundu.

Şef Dr. Barış Doğan koordinatörlüğünde sahne alan Türk Sanat Müziği Korosu, repertuvarındaki İstanbul temalı eserlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"İstanbul Şarkılarını Beraber Söyleyelim" konsusuyla düzenlenen etkinlikte, salon adeta büyük bir koronun parçası haline geldi.

Soğuk havaya rağmen büyük ilgi

Havanın serin ve yağmurlu olmasını önemsemeyen sanatseverler, tiyatroyu tıka basa doldurdu. "Kız Sen İstanbul’un Neresindesin", "Üsküdar’a Gider İken" ve "Ada Sahillerinde Bekliyorum" gibi Türk müziğinin zamansız eserleri, izleyicilerin de katılımıyla hep bir ağızdan söylendi.

"Bir şefi şef yapan koristleridir"

Konserin başarısını ekibine bağlayan Şef Dr. Barış Doğan, sahne sonunda duygularını, "Bir konserde solist olması şefin işini kolaylaştırır. Ancak biz bu konserde hiç solist kullanmadık.

Burada dinlediğiniz 25 şarkının tüm sözlerini ezberleyen mükemmel koroma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bir şefi şef yapan koristleridir. İyi ki varsınız.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a kocaman bir alkış istiyorum. Kendisi her zaman bizimle yakından ilgileniyor, sanatın ve sanatçının yanında duruyor.

Başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu soğuk havada bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere sonsuz teşekkür ediyorum. Siz olmasanız biz de olamazdık. İyi ki varsınız." diyerek paylaştı.

Koroya eşlik ettiler

Gecenin sonunda Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Şef Dr. Barış Doğan’a çiçek vererek kutladı. Final eseri olan "Yangın Olur Biz Yangına Gideriz" ise sahneye taşınan bir coşkuya dönüştü.

Kaymakam Güney, Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Öztürk ve Mehmed Ali Dölek ile Özel Kalem Müdürü Serap Cerrahoğlu da sahneye çıkarak koroya katıldı.