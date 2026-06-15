Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, görevde oldukları günden bu yana gerçekleştirmiş oldukları “İş’te Torbalı” projesi çerçevesinde 2 bin 122 vatandaşın iş sahibi olmasına öncülük ettiklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başkan Demir, proje çerçevesinde iş arayan vatandaşların yetenek ve deneyimlerine uygun iş fırsatlarıyla bir araya getirildiğini ifade etti.

“Her gün ortalama 3 vatandaş işe girdi”

İstihdam çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Övünç Demir, proje çerçevesinde neredeyse her gün 3 vatandaşın yeni bir işe yerleşmesine imkan sunulduğunu ifade etti.

Torbalı Belediyesi’nin iş arayanlarla işverenleri buluşturan uygulamasının ilçede önemli bir istihdam köprüsü sağladığı ifade edilirken, vatandaşlardan gelen yoğun talebin devam ettiği belirtildi.

Yoğun ilgi!

Başkan Demir tarafından yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen 2. Kariyer Fuarı’na katılan firmalara ve etkinliğe yoğun talep gösteren vatandaşlara da teşekkürler iletildi.

Fuar çerçevesinde çok sayıda firma ile iş arayan vatandaşların buluştuğu, görüşmelerin yapıldığı ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu ifade edildi.

“Vatandaşlarımızın yanındayız”

Torbalı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde istihdama yönelik projelerini devam ettireceğini ifade eden Başkan Demir, iş arayan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.