İzmir Torbalı’da sabah saatlerinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Elindeki banknot destelerini düşüren bir kişinin paraları rüzgarın etkisiyle yola saçıldı. Sürücüler frene bastı. Çevredeki vatandaşlar yardım için yola fırladı.

Akan trafikte binlerce lira telajı

İzmir Torbalı'da yaşanan olay, Ayrancılar Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, elinde taşıdığı nakit parayı bir anda elinden kaçırdı. Şiddetli rüzgarın devreye girmesiyle birlikte binlerce liralık banknot yola ve hareket halindeki araçların arasına yayıldı.

Paraların havada uçuştuğunu gören şahıs büyük panik yaşadı. Akan trafiğe aldırış etmeden banknotları toplamaya başladı.

Yoldan geçenler frene bastı

Cadde üzerindeki tehlikeyi fark eden diğer sürücüler ve yayalar hemen duruma müdahale etti. Trafikte duran bazı sürücüler araçlarından inerek paraların ezilmesini ve daha fazla savrulmasını engelledi. Vatandaşların yardımıyla banknotların önemli bir kısmı toplandı. Ancak rüzgara kapılan paraların bir bölümü kayboldu.

Kaybolan paranın miktarı henüz tam olarak öğrenilemedi. O anlar ise bölgeden geçen Merve Tekatlı’nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



