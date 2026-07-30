Son Mühür- Torbalı'nın en başarılı öğrencilerinin ilk tercihi olarak öne çıkan Sema Karhan Anadolu Lisesi'nde zorunlu göç tedirginliği var.

Torbalı Yazıbaşı'nda geçmişte özel okul olarak kullanılan binada eğitim öğretim hayatını sürüdren okulun, bina sahiplerinin Milli Eğitim Bakanlığı'yla sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu eğitim öğretim döneminde terk edileceği ortaya çıktı.

Sema Karhan Anadolu Lisesi'ni tercih edecek öğrencilere 'Taşınıyoruz' uyarısı yapan okul yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda,

''Okulumuzu kazanan yeni öğrencilerimizin dikkatine...

Ağustos ayı içerisinde lütfen yeni binamıza gelerek iletişim formlarınızı doldurunuz. 3 Eylül 2026 saat 11:00 de toplantımız vardır'' hatırlatmasında bulundu.



İmam Hatip'in boşalttığı bina...



13 kilometre uzaklıktaki Yazıbaşı'ndan Torbalı merkez taşınmasına karar verilen Sema Karhan Anadolu Lisesi için seçilen okul binası velilerin bir kısmında tedirginlik yarattı.

Uzun yıllar Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veren bina yeni eğitim öğretim döneminde Sema Karhan Anadolu Lisesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Binanın eski sahibi Kız İmam Hatip Lisesi ise kendisi için inşa edilen yeni binaya taşınacak.



Sözleşmenin biteceği belli değil miydi?



İmam Hatip lisesinin kendisi için yapılan özel binaya taşındığına dikkat çeken bir grup veli,

''Bizim okulun sözleşmesinin biteceği çok önceden belliydi. Ona rağmen harekete geçmediler. İmam hatipli öğrencilere yeni bina yaparken bizimkileri eski binaya gönderiyorlar. Sınıflar burada 20 kişilikti orada çocuklarımız kaç kişilik sınıflarda okuyacak belli değil'' diyerek gelişmelerle ilgili duydukları endişeyi dile getirdi.



Bir grup velinin ise okulun Torbalı merkezde bulunan bir binaya taşınmasına destek verdiği belirtiliyor.