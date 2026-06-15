İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Bergama’da gerçekleştirilen program çerçevesinde vatandaşlarla buluştu. İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, il yöneticileri, ilçe başkanları ve Bergama İlçe Teşkilatı’nın katılım sağladığı programda Göçbeyli ve Paşaköy mahallelerinde düzenlenen hayır etkinliklerine katılım gösterildi.

Parti heyeti, vatandaşlarla konuşarak bölgedeki çalışmalar ve gündeme ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Bergama programı çerçevesinde şehit ailesine de ziyaret gerçekleştirildi. İYİ Parti heyeti, şehit annesiyle bir araya gelirken, şehidin mezarına da ziyaret gerçekleştirilerek dualar edildi.

Teşkilat buluşması Bergama İlçe Başkanlığı’nda!

Programın devamında ise İYİ Parti Bergama İlçe Başkanlığı’nda teşkilat toplantısı yapıldı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Bergama İlçe Başkanı Gökhan Engel ve yönetimine ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkürler iletildi.