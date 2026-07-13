Edinilen bilgilere göre olay, Torbalı’nın Dağkızılca Mahallesi'nde yaşandı. Dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Hüseyin Efe Uzun’un evinin çevresinde olmadığını ve sokakta da bulunamadığını fark eden ailesi, çocuklarını bulabilmek için mahalleyi aramaya başladı. Çocuklarını bulamayan aile vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın sonrasında İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hızla bölgeye ulaştı.

Dağkızılca Mahallesi'nde kurulan koordinasyon merkezinin ardından profesyonel arama kurtarma dernekleri olan TAKUT ve TAKED ekipleri de bölgeye çağrıldı.

Resmi ekiplerin dışında Torbalı Ülkü Ocakları gönüllüleri ve mahallede yaşayan çok sayıda vatandaş da arama çalışmalarına gönüllü olarak katkıda bulundu.

Zor şartlar altında her köşe arandı

Bölgenin zorlu ve ağaçlık yapısı sebebiyle arama çalışmaları zor şartlar altında gerçekleştirildi. Kurulan ekipler, ellerindeki fenerlerle dağlık alanları, tarla yollarını, su kuyularının çevrelerini ve metruk binaları tek tek kontrol etti.

Jandarma ekipleri de iz takip köpekleriyle birlikte küçük çocuğun son görüldüğü yerden itibaren iz sürdü. Gece boyunca sıcaklığın düşmesine rağmen ekipler, arama faaliyetlerini devam ettirerek 11 saat boyunca hummalı bir çalışma yürüttü.

Sabaha karşı kurtarıldı

Gece yarısı başlayan ve sabaha kadar devam eden bekleyiş, sabah saatlerine doğru son buldu. Arama kurtarma ekipleri, mahalle merkezine uzak bir noktadaki arazide H.E.U’ye ulaştı. Sağ salim bulunan çocuk, ilk olarak kontrol amaçlı hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen ilk muayenede H.E.U’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ambulansta gerçekleştirilen kontrollerin ve işlemlerin tamamlanmasının ardından küçük çocuk, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.