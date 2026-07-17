Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir'deki belediyelerde yaşanan personel maaşı ödeme sorunlarına son olarak Torbalı Belediyesi eklenmişti. Maaşların eksik yatırılmasına tepki gösteren Belediye-İş Sendikası üyesi Torbalı Belediyesi’nin şirketlerinden BORBEL’de çalışan işçiler, önceki gün yarım gün iş bırakarak eylem düzenlemişti. Eylemin ardından dün Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile bir araya gelen sendika yetkileri toplantı yaparak son durumu ve yaşananları masaya yatırdı.

BORBEL’de çalışan 800’e yakın işçinin yaklaşık 100 bin liraya yakın alacağı bulunurken toplantıda yaşananları ve son gelişmeleri Son Mühür’e aktaran Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, uzlaşı sağlandığını duyurdu.

İller Bankası kesintilerini işaret etti

Başkan Doğan, “Dün bir grup Başkan Demir’in yanına giderek görüşme sağladık. İlk olarak dün ödemelerimizden bir kısmını aldık. Bugün de bir kısmını alacağız ve son kısmın da pazartesi ya da Salı günü verileceği söylendi. Uzun süredir devam eden bazı sıkıntılar vardı, onların bitmesi yönünde olumlu bir toplantı geçirdik. Belediyeler şu anda oldukça zor durumda. İller Bankası’nın kesintileri nedeniyle böyle bir süreçten geçiyorlar. İller Bankası gelirlerin neredeyse yarısını kestiği için 70 milyon geleceği yerde 30 ila 35 milyon gelir geliyor. Böyle olunca da işçiye maaş verilemiyor. Maaş ödenmeyince de hizmetler aksıyor. Halk ve işçiyi karşı karşıya getiren sonuçlar yaşanıyor. Bu sadece işçilerde değil, memurlarda da öyle. Sıkıntıların giderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.