Akraba evliliğine bağlı genetik bir hastalık yüzünden iki çocuğunu toprağa veren Vanlı Demirdoy ailesinin yardımına İzmir yetişti. İki kardeşin ölümüne neden olan kalıtsal nefrotik sendrom hastalığı, bu kez 3 yaşındaki Doruk'ta ortaya çıkınca aile iki yıl boyunca Van ile İzmir arasında mekik dokudu. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna uzanan bu şifa arayışı, İzmir'deki başarılı operasyonla mutlu sonla bitti.

İki yıl boyunca Van-İzmir arasında şifa aradılar

Demirdoy ailesinin ilk çocuğu İremsu 2014 yılında, ikinci çocuğu Muhammet Mustafa ise 2022 yılında aynı böbrek hastalığı nedeniyle nakil aşamasına gelemeden hayatını kaybetmişti. 2023 yılında doğan küçük Doruk'a da aynı teşhis konulunca aile büyük bir yıkım yaşadı.

Çocuklarını yaşatmak için harekete geçen anne ve baba, tedavi için İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. İki yıl süren zorlu seyahatlerin ardından hastalığın ilerlemesi üzerine, İzmir'de acil böbrek nakli kararı alındı.

İzmir'deki uzman ekip zamanla yarıştı

Doruk’un hayata tutunmasını sağlayan kritik ameliyat, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki İzmirli uzman hekim kadrosu, 3 yaşında olmasına rağmen hastalık sebebiyle ancak 1 yaşındaki bir çocuğun kilosunda olan Doruk'u kurtarmak için yoğun bir cerrahi mesai harcadı.

Operasyonun zorluğunu anlatan Dr. Işık Özgü, şu bilgileri verdi:

"Hastamızda ciddi bir gelişme geriliği vardı. Anneden aldığımız böbrek neredeyse çocuğun kendi vücut boyutu kadardı. Cerrahi açıdan bizi çok zorlayan ve normalden uzun süren bir ameliyat oldu ama İzmir'de bunu başardık. Doruk'un artık diyalize girmesine gerek kalmadı."

"İzmir'e gelirken hiç umudum yoktu"

İki evladını toprağa verdikten sonra üçüncü çocuğuna İzmir'de can olan anne Özlem Demirdoy, büyük bir korkuyla geldikleri kentten müjdeyle döndüklerini söyledi. Anne Demirdoy, "İkinci çocuğumu pandemideki iptaller yüzünden nakil yaptıramadan kaybetmiştim. Aynı acıyı tekrar yaşarım diye çok korktum, İzmir'e tedaviye gelirken hiç umudum yoktu. Ancak İzmir'deki doktorlarımız bize çok destek oldu, ameliyat başarılı geçti" diyerek duygularını aktardı.

Baba Özgen Demirdoy da İzmir'deki doktorların kendilerine yeniden umut aşıladığını ve çocuklarının nihayet sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Genetik riski İzmir'deki profesör açıkladı

Vakanın tıbbi arka planını değerlendiren İzmirli uzman Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, ailedeki akraba evliliğine dikkat çekti. Hem anne hem babada genetik mutasyon olduğu için çocuklarda bu hastalığın görüldüğünü belirten Keskinoğlu, İzmir'de gerçekleştirdikleri bu nakille çocuğun yaşam kalitesini yükselttiklerini ifade etti.

Keskinoğlu, annenin taşıyıcı olmasına rağmen böbrek fonksiyonlarının sağlam olduğunu ve Doruk'un İzmir'deki bu başarılı operasyonun ardından hızla büyüyüp gelişeceğini sözlerine ekledi.



