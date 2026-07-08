Son Mühür - Küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle sürücüler benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren 76 kuruş zam uygulanırken, bir gün önce de pompaya 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı yansıtılmıştı.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları 8 Temmuz 2026

Benzin litre fiyatı: 64.06 TL

Motorin litre fiyatı: 68.17 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 62.87 TL

Motorin litre fiyatı: 66.78 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 62.68 TL

Motorin litre fiyatı: 66.63 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.82 TL

Motorin litre fiyatı: 67.90 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL