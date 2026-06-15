Son Mühür- Kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak ve ev hayali kuranlara nefes olmak isteyenlerin adresi olan TOKİ'nin 64 ilde hayata geçirdiği geniş kapsamlı konut satış projesi bugün başlıyor. İzmir'in de aralarında bulunduğu 64 ili kapsayan proje Hem bütçesini düşünenler hem de yatırım yapmak isteyenler için oldukça iyi bir fırsata dönüşmüş durumda.

Başvuru süreci ve önemli uyarı

Yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulduğu projeye başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden sürdürülecek. Başvurular 17 Temmuz tarihine kadar sürecek olsa da sistem kura şeklinde değil "başvuru önceliği" esasına göre olacağı için erken davranmakta fayda var.

Başvuru şartları ve kimler yararlanabilir?

Bu projede ikamet zorunluluğu ya da hane halkı için bir gelir sınırı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş ve üzerine (veya eşinin üzerine) kayıtlı ev bulunmayan bütün T.C. vatandaşları bu kampanyadan yararlanabilecek. Ayrıca bir hane adına yalnızca bir konut satın alınabiliyor.

Fiyatlar ve ödeme seçenekleri

Fiyat konusuna gelinirse de belirlemede farklı etmenler var. Fiyatlar şehrin yapısına ve evin metrekaresine göre farklılık gösteriyor. En düşük fiyatın 2,1 milyon lira seviyesinden başladığı kampanyada, taksit ödemeleri 18 bin liradan başlıyor. Banka tarafında ise alıcılara üç ayrı alternatif sunuluyor:

Peşin ödemede indirim: Evin bedelini tek seferde kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Yüzde 50 peşinat: Bedelin yarısını verenler, yüzde 8 indirim ve 72 ay vade seçeneğini kullanabiliyor.

Esnek ödeme: Peşinatın yüzde 25’ini verip, kalan yüzde 25’lik kısmı bir yıl sonra ödemek isteyenlere ise 60 aya kadar vade kolaylığı yapılıyor.

Projeler sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde bitirilerek sahiplerine teslim edilecek.

Hangi illeri kapsayacak?

Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.

Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:

“Afyonkarahisar 395, Ağrı 118, Aksaray 219, Amasya 68, Ankara 2 bin 62, Antalya 46, Ardahan 14, Artvin 30, Aydın 310, Balıkesir 213, Batman 588, Bayburt 172, Bilecik 206, Bingöl 88, Bitlis 262, Burdur 269, Bursa 2 bin 190, Çanakkale 108, Çankırı 83, Çorum 157, Denizli 319, Düzce 130, Edirne 127, Erzincan 37, Erzurum 21, Eskişehir 565, Giresun 38, Gümüşhane 44, Hakkari 86, Isparta 176, İzmir 306, Karabük 127, Karaman 120, Kars 48, Kastamonu 28, Kayseri 104, Kırıkkale 85, Kırklareli 139, Kırşehir 220, Kocaeli 433, Konya 998, Kütahya 127, Manisa 115, Mardin 452, Mersin 272, Muğla 97, Muş 147, Nevşehir 317, Rize 5, Sakarya 20, Samsun 684, Siirt 294, Sivas 203, Şırnak 275, Tekirdağ 424, Tokat 61, Van 161, Yozgat 216, Zonguldak 19, Elazığ 61, Gaziantep 7, Hatay 1238, Kahramanmaraş 1073, Malatya 1000.”