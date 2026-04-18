Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlediği silahlı saldırıyla çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsa Aras Mersinli'nin defnedildiği yer gizemini koruyor. Ülkeyi derinden sarsan bu elim olayın faili hayatını kaybettikten sonra, cenazenin nerede ve nasıl toprağa verileceği ciddi bir güvenlik meselesi haline geldi. Yetkililer ve aile, olası tepkilerin ve istenmeyen olayların önüne geçmek için tüm süreci büyük bir sır gibi sakladı. Haliyle saldırganın mezar yerine dair resmi hiçbir bilgi paylaşılmadı.

İSA ARAS MERSİNLİ NEREYE GÖMÜLDÜ, MEZARI NEREDE?

Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin cenazesi, adli tıp ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ancak defin işleminin hangi ilde, ilçede veya mezarlıkta yapıldığına dair kamuoyuna en ufak bir bilgi sızmadı. Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemler altında gerçekleştirildiği tahmin edilen defin işleminin yeri, tamamen devletin ve birinci derece yakınlarının bilgisi dahilinde gizli tutuluyor. Kısacası İsa Aras Mersinli'nin tam olarak nereye gömüldüğü şu an için bilinmiyor ve resmi makamlar bu bilgiyi paylaşmıyor.

SALDIRGANIN MEZARI NEDEN GİZLİ TUTULUYOR?

Toplumsal infial yaratan bu tarz büyük olayların ardından faillerin mezar yerlerinin gizli tutulması, aslında devletin sıklıkla uyguladığı bir güvenlik prosedürü. Kahramanmaraş'taki acı olayın faili için de aynı hassasiyet gösterildi. Hem hayatını kaybeden masumların ailelerinin acısına saygı göstermek hem de failin mezar yerinin tahrip edilmesi veya protestolara sahne olması gibi ihtimalleri engellemek amacıyla böyle bir karar alındı. Yetkililer, bölgedeki gerilimi tırmandırabilecek her türlü detayı ortadan kaldırmak için defin sürecini kapalı kapılar ardında tamamladı.

CENAZE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI, KİMLER KATILDI?

Olayın hemen ardından saldırganın anne ve babası polis ekiplerince gözaltına alınmış, yürütülen soruşturma kapsamında babası tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu hukuki sürecin gölgesinde kalan cenaze işlemleri, ailenin diğer üyeleri nezaretinde sessiz sedasız bitirildi. Cenazeye kimlerin katıldığı veya cenaze namazının nerede kılındığı gibi detaylar da geniş güvenlik çemberine alınarak basından ve vatandaşlardan uzak tutuldu.