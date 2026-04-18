İstanbul, 19 Nisan Pazar günü 21. İstanbul Yarı Maratonu heyecanına ev sahipliği yapıyor. Tarihi Yarımada ve Haliç çevresinde koşulacak maraton kapsamında Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki pek çok cadde araç geçişine kapatıldı. Özellikle Eminönü ve Karaköy hattını kullanan sürücüler için alternatif güzergahlar belirlenirken, kısıtlamanın sona ereceği saatler de netleşti. 19 Nisan İstanbul kapalı yollar listesi ve Galata Köprüsü açılış saati hakkında resmi makamlardan gelen bilgiler ulaşım planı yapacak vatandaşlar için kritik önem taşıyor. İşte maraton parkuru ve yolların normale döneceği o saatler...

19 NİSAN PAZAR GALATA KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NEDEN KAPATILDI?

İstanbul Yarı Maratonu parkuru üzerinde bulunan Galata Köprüsü, 19 Nisan Pazar günü belirlenen saatler aralığında araç trafiğine kapalı kalacak. Karaköy ile Eminönü’nü birbirine bağlayan köprü, sporcuların güvenli geçişini sağlamak amacıyla ulaşıma kapatıldı. Sürücülerin bu süre zarfında Unkapanı Köprüsü veya Avrasya Tüneli gibi alternatif noktaları kullanması gerekiyor.

GALATA KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA AÇILACAK, YOLLAR NE ZAMAN AÇILIR?

İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla (04.30) trafiğe kesilen yollar, maratonun tamamlanmasıyla birlikte kademeli olarak açılacak. Galata Köprüsü ve çevresindeki yolların saat 11.05 itibarıyla kademeli olarak araç geçişine izin vermesi bekleniyor. Bölgedeki trafik akışının tamamen normale dönmesi ise saat 13.30'u bulacak. Güzergahlar üzerindeki açılış takvimi şu şekilde işleyecek:

Balat: Saat 11.05 itibarıyla trafiğe açılacak.

Sirkeci: Saat 11.45 itibarıyla trafiğe açılacak.

Yenikapı: Saat 13.30 itibarıyla trafiğe açılacak.

FATİH VE BEYOĞLU’NDA 19 NİSAN’DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Maraton heyecanı nedeniyle Fatih ve Beyoğlu sınırları içindeki sahil yolları ve bağlantı noktaları sabah 04.30'dan itibaren araçlara kapatıldı. Sirkeci, Balat, Yenikapı ve Ayvansaray hattındaki tüm sahil yolları sporcuların kullanımına tahsis edildi. Ulaşımda aksama yaşamamak adına İBB Beyaz Masa 153 hattından anlık yol durumu bilgisi alınabiliyor.

GALATA KÖPRÜSÜ TARİHİ: İLK NE ZAMAN YAPILDI?

İstanbul’un simge yapılarından Galata Köprüsü, tarih boyunca beş farklı kez inşa edilerek günümüze ulaştı. Haliç üzerindeki ilk köprü 1845 yılında hizmete girdi. İlerleyen yıllarda 1863, 1875 ve 1912 yıllarında yenilenen köprü, son olarak 1994 yılında inşa edilen beşinci ve mevcut haliyle Karaköy ve Eminönü’nü birbirine bağlamaya devam ediyor.