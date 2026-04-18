15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan silahlı saldırının izleri silinmeye çalışılıyor. Olayın hemen ardından eğitime iki gün ara verilen okul binası için bugün çok daha kalıcı bir karar alındı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile yapılan görüşmeler neticesinde, çocukların yaşadığı ağır travmayı atlatabilmesi için okulun geleceği hakkında yeni bir yol haritası çizildi. Veliler şimdi çocuklarının eğitim hayatının kesintiye uğramadan nasıl devam edeceğini ve kayıt işlemlerinin detaylarını öğrenmek istiyor.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU KAPATILDI MI, EĞİTİME DEVAM EDECEK Mİ?

Yetkililerin yaptığı değerlendirmeler ve görüşmeler sonucunda, silahlı saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nun tamamen kapatılmasına karar verildi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren bu binada artık eğitim öğretim yapılmayacak. Alınan bu kararın temelinde, kanlı saldırıya şahit olan çocukların psikolojilerini korumak ve o acı günün izlerini hafızalardan silmek yatıyor.

AYSER ÇALIK ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ HANGİ OKULA KAYIT YAPTIRACAK?

Okulun kapatılma kararının ardından en çok merak edilen konu öğrencilerin eğitim durumu oldu. Ayser Çalık Ortaokulu'na kayıtlı olan tüm öğrencilerin çevre okullara nakledilmesi planlanıyor. Velilerin bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması için okul idaresi ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek nakil işlemlerini başlatmaları gerekiyor. Öğrencilerin yeni okullarına uyum süreci idareciler tarafından yakından takip edilecek.

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA NE OLMUŞTU, SON DURUM NE?

Onikişubat ilçesindeki okulda 15 Nisan'da gerçekleşen silahlı saldırı, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında emniyet güçleri saldırganın anne ve babasını hızla gözaltına aldı. Yürütülen hukuki sürecin devamında ise saldırganın babası mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.