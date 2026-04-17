ABD ve İsrail saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nı kapatan İran, küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştiği kritik geçiş noktasını yeniden açtı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları 110 dolar seviyelerinden 90 dolar bandına kadar geriledi.

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasıyla birlikte piyasalarda dengeler değişirken, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti. Kararın ardından gram altın spot piyasada 7 bin liranın üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hürmüz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamada Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz geçişi ile ilgili tavrımız net. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Hürmüz'de geçişler kısıtlanmamalı, ticari gemilere açık tutulmalıdır. Türkiye olarak enerji ve bağlantısallık alanlarında Kalkınma Yolu gibi vizyon projeleriyle komşularımızla işbirliğine açık olduğumuzun bilinmesini istiyorum."

Trump teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaş ve geçici ateşkes süreci devam ederken Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı açacağı yönündeki mesajını olumlu karşıladı. Trump, “İran Hürmüz Boğazı’nın açıldığını açıkladı, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.