5 Ocak 2020'den bu yana kendisinde hiçbir iz bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbeti, hafta başından bu yana yaşanan sıcak gelişmelerle yeni bir boyuta taşındı. Kaybolduğu ilk günden beri Doku ailesinin adalet arayışı sürerken, dosyanın yeniden açılması ve peş peşe gelen gözaltı kararları gündeme bomba gibi düştü. Yıllar süren sessizliğin ardından Gülistan Doku'nun nasıl kaybolduğu ve soruşturmanın geçmişte neden tıkandığı da yeniden kamuoyunun odağına yerleşti. İşte Gülistan Doku olayına dair tüm merak edilenler...

GÜLİSTAN DOKU NE ZAMAN VE NASIL KAYBOLDU?

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de ortadan kayboldu. Ailesi, kızlarından haber alamayınca 6 Ocak'ta emniyete giderek resmi başvuruda bulundu. Polis ekipleri telefon sinyallerini ve MOBESE kameralarını incelediğinde, genç kızın Atatürk Mahallesi'ndeki bir duraktan üniversite minibüsüne bindiği ancak kampüse hiç giriş yapmadığı anlaşıldı.

Arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştı. Soruşturma derinleştikçe Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce ve olay günü, eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile kafede hararetli bir şekilde tartıştığı kamera kayıtlarıyla doğrulandı.

İNTİHAR İDDİASI NASIL YALANLANDI, ÜVEY BABA NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Soruşturma sürecinde Zeinal Abakarov'un polis olan üvey babası Engin Yücer'in sosyal medyada yaydığı intihar iddiaları, davanın odağını değiştirmeye çalıştı. Yücer, Gülistan'ın intihar ettiğini öne sürerek dosyada bulunduğunu iddia ettiği bazı gizli sağlık belgelerini paylaştı. Ancak savcılık, dosyada böyle bir bilginin yer almadığını açıkladı. Ailenin ve abla Aygül Doku'nun ısrarlı hukuki mücadelesi sonucu, Engin Yücer'in soruşturma gizliliğini ihlal ettiği saptandı. Yapılan incelemelerde Yücer'in, geçmişte Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden bir polisi öven paylaşımlar yaptığı da tespit edilince, 22 Ocak 2021'de polis mesleğinden tamamen ihraç edildi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

2024 başında ailenin şüphelilerin tutuklanması ve dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle yaptığı suç duyuruları karşılık buldu. 13 Nisan'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda aralarında davanın baş şüphelisi Zeinal Abakarov ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı.