Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), uzun zamandır beklenen yeni konut hamlesinin detaylarını ilan etti. Kura çekilişi olmadan, doğrudan başvuru önceliğine göre satılacak daireler için takvim belirlendi. Türkiye genelinde ev sahibi olmayan binlerce kişinin yakından takip ettiği projede ev fiyatları, aylık taksit tutarları ve peşinat indirimleri tek tek açıklandı. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan "2026 TOKİ açık satış başvurusu ne zaman, kimler başvurabilir?" konularının detayları ev hayali kuranlar için netleşti.

TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeden faydalanmak isteyen adayların öncelikle 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. En önemli kriter, başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması olarak öne çıkıyor. Bu projede hane halkı için herhangi bir gelir sınırı uygulanmıyor. Ayrıca ikametgah şartı da aranmadığı için vatandaşlar, listedeki 64 ilden istedikleri projeyi özgürce seçerek başvuru yapma hakkına sahip oluyor.

2026 TOKİ AÇIK SATIŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık satış usulüyle yapılacak konut satışları için herhangi bir ön başvuru süreci ya da başvuru bedeli istenmiyor. TOKİ kurasız konut başvuruları 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve süreç 17 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Satışlar kura olmadan, doğrudan başvuru sırasına göre yapılacağı için daire sahibi olmak isteyenlerin takvimi yakından takip etmesi önem arz ediyor.

TOKİ 64 İL AÇIK SATIŞ ÖDEME PLANI VE DAİRE FİYATLARI NASIL OLACAK?

Projedeki 2+1 ve 3+1 dairelerin başlangıç fiyatı 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Aylık taksitler ise yaklaşık 18 bin liradan başlıyor. Kampanyada vatandaşlara üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Konut bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim hakkı tanınıyor. Yüzde 50 peşinat ödemeyi tercih eden vatandaşlar ise yüzde 8 indirim avantajından yararlanarak kalan tutarı 72 aya varan vade ile ödeyebiliyor.

TOKİ KONUTLARI HANGİ İLLERDE VE İLÇELERDE SATIŞA ÇIKACAK?

Kampanya kapsamında 5'i deprem bölgesinde yer alan toplam 64 ilde konut satışı yapılacak. En çok konutun yer aldığı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay oldu. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde toplam 2 bin 62 konut satışa sunuluyor.

Başkentte 2+1 evler 3 milyon 100 bin liradan (21 bin 400 lira taksitle), 3+1 evler ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satılacak. Bursa'da 2+1 daireler 3 milyon 300 bin lira, 3+1 daireler 3 milyon 900 bin lira; Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin liradan, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla listeye girdi. İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde ise 306 konut açık satışa çıkacak.