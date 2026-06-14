TOKİ’nin 64 ilde hayata geçirdiği geniş kapsamlı konut satış hamlesi, ev hayali kuranlar için yeni bir kapı aralıyor.

Yarın, (15 Haziran Pazartesi) başlayacak süreçte, İzmir de dahil olmak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin konut satışa sunuluyor. Hem bütçesini düşünenler hem de yatırım yapmak isteyenler için süreç oldukça hızlı ilerleyecek.

Başvuru nasıl olacak?

Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden sürdürülecek süreçte, banka şubesine erkenden gidip beğendiği ve bütçesine göre evi bulanlar, avantajlı konumda olacak.

Başvurular 17 Temmuz tarihine kadar sürecek olsa da, beğendiği evi kaçırmak istemeyenlerin elini çabuk tutmasında fayda var.

Kimler başvurabilir?

Artık projenin yapıldığı şehirde ikamet etme zorunluluğu ya da hane halkı için bir gelir sınırı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş ve üzerine (veya eşinin üzerine) kayıtlı ev bulunmayan bütün T.C. vatandaşları bu kampanyadan yararlanabilecek. Ayrıca bir hane adına yalnızca bir konut satın alınabiliyor.

İzmir’de tanıtım ofisi kuruldu

İzmirliler için süreci daha şeffaf hale getirmek için Bayraklı’da özel bir tanıtım ofisi açıldı. Evlerin içini görmek, ödeme planlarını dikkatle incelemek ya da konutların tam konumunu öğrenmek isteyenler tanıtım ofisine uğrayabilir.

İnternet üzerinden bilgi almak isteyenler ise 'taleptokigovtr/AcikSatis/' web adresi üzerinden bütün ayrıntılara, fiyat listelerine ve projelere göz atabilirler.

Ödeme planları nasıl?

Fiyatlar şehrin yapısına ve evin metrekaresine göre farklılık gösteriyor. En düşük fiyatın 2,1 milyon lira seviyesinden başladığı kampanyada, taksit ödemeleri 18 bin liradan başlıyor. Banka tarafında ise alıcılara üç ayrı alternatif sunuluyor:

Peşin ödemede indirim: Evin bedelini tek seferde kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Yüzde 50 peşinat: Bedelin yarısını verenler, yüzde 8 indirim ve 72 ay vade seçeneğini kullanabiliyor.

Esnek ödeme: Peşinatın yüzde 25’ini verip, kalan yüzde 25’lik kısmı bir yıl sonra ödemek isteyenlere ise 60 aya kadar vade kolaylığı yapılıyor.

Projeler sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içerisinde bitirilerek sahiplerine teslim edilecek.