Son Mühür / İzmir’in çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Harmandalı Katı Atık Deposu Alanı’nın kapatılması ardından tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi Eski Muhtarı Dursun Ali Kazar, paylaştığı videolarla tesisin kapatılması yönündeki mahkeme kararlarına rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili yetkililer tarafından kararın hiçe sayıldığını ileri sürdü. Kazar, bölgeye gece yarısı ağır tonajlı kamyonlarla sıvı atık döküldüğünün açıkça görüldüğünü iddia etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kazar, “İzmir Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında bulunan Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisindeki çevre katliamı, alınan tüm hukuki kararlara ve halkın haklı isyanına rağmen gece karanlığında, gizlice sürdürülmeye çalışılmaktadır. Elimizdeki en son video kayıtlarında da açıkça görüldüğü üzere; tesis kapatılmak ve ıslah edilmek yerine, ağır tonajlı kamyonlarla bölgeye sıvı atık dökülmeye ve halk sağlığı hiçe sayılmaya devam edilmektedir. Mahkemenin açık yürütmeyi durdurma ve kapatma kararları, ne yazık ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili yerel yönetim yetkilileri tarafından hiçe sayılmaktadır” dedi.

“Anayasal haklarımız çiğneniyor”

“Göz göre göre devam eden bu çevre katliamına karşı sormak zorundayız: Burayı kim düzeltecek? Bu rezalete kim dur diyecek?” tepkisiyle açıklamalarını sürdüren Kazar, “Türk adaleti bölgedeki tehlikeyi görmüş ve gerekli kararları vermiştir. Ancak yerel yönetim, mahkeme kararlarını uygulamayarak açıkça suç işlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 56. maddesi çok net: "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir." Bizler anayasal hakkımızı savunuyoruz! Bölgeye dökülen sıvı atıklar ve çöpler; heyelan riskini tetiklemekte, yeraltı sularımızı zehirlemekte ve çocuklarımızın geleceğini elinden almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yasalara uyun, kararı uygulayın”

“Bizler Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ve çevre aktivistleri olarak, bu hukuksuzluğa ve çevre katliamına asla göz yummayacağız” mesajı da veren Kazar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm yetkilileri, derhal mahkeme kararlarına uymaya davet ediyoruz. Harmandalı artık bir çöp alanı olarak kalamaz! Bu alanın söz verildiği gibi ağaçlandırılarak ormanlaştırılması gerekmektedir. Çöp alanı değil, ormanlaşma istiyoruz! Yasalara uyun, mahkeme kararlarını uygulayın” mesajı verdi.