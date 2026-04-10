Son Mühür - Hükümet, Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda tütün ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir düzenleme hazırlığı yürütüyor. Meclis’e sunulması beklenen teklif kapsamında sigara kullanımı belirli alanlarla sınırlandırılacak, pek çok açık alanda ise tamamen yasaklanacak.

Yeni Şafak'taki habere göre ibadethaneler, okullar, hastaneler, parklar, plajlar ve spor alanları gibi yerlerde sigara içilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin açık alanlarında da sigara kullanımı kaldırılacak. Taslakta, sigara içilebilecek özel alanların oluşturulmasına imkan tanınırken, bu alanlarda yiyecek ve içecek servisi yapılmasına izin verilmeyecek.

10 Milyona kadar ceza

Kurallara uymayan kişi ve işletmelere 5 bin liradan başlayıp 10 milyon liraya kadar uzanan idari para cezaları uygulanabilecek. İhlallerin tekrarlanması halinde ise işletmeler için kapatma ve ruhsat iptali gibi yaptırımlar devreye girecek. Denetim yetkisinin ise belediyelerden alınarak mülki amirlere verilmesi öngörülüyor. Tamamen yasaklanacak Düzenlemede öne çıkan maddelerden birine göre, 1 Ocak 2040 itibarıyla Türkiye genelinde tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve dağıtımının tamamen yasaklanması planlanıyor. Bu tarihten sonra kurallara uymayanlara milyonlarca lirayı bulabilecek para cezaları uygulanması öngörülüyor.