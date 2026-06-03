Son Mühür - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nin (TBYD) duyurusuna göre JTI sigara grubundaki ürünlere 5 TL fiyat artışı yapıldı. 3 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte sigara fiyatları güncellenirken, en düşük ürün fiyatı 105 TL’ye, en yüksek fiyat ise 120 TL’ye yükseldi.

İşte yeni fiyatlar

5 TL'lik fiyat artışından sonra fiyatlar şu şekilde değişti:

WINSTON grubunun fiyatları

  • WINSTON Slender Q Line: 110 TL
  • WINSTON Slender & Slender Long: 110 TL
  • WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 110 TL
  • WINSTON: 115 TL
  • WINSTON Slims Q Line: 120 TL
  • WINSTON Slims: 120 TL
  • WINSTON Xsence: 120 TL

CAMEL grubunun fiyatları

  • CAMEL Slims Q Line: 105 TL
  • CAMEL Slender: 105 TL
  • CAMEL Deep Blue: 107 TL
  • CAMEL Black & White: 108 TL
  • CAMEL Yellow & Brown: 110 TL
  • CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 TL

LD ve MONTE CARLO grubunun fiyatları

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  • LD: 105 TL
  • LD Slims: 105 TL
  • MONTE CARLO: 105 TL

Kaynak: Haber Merkezi