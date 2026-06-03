Son Mühür - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nin (TBYD) duyurusuna göre JTI sigara grubundaki ürünlere 5 TL fiyat artışı yapıldı. 3 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte sigara fiyatları güncellenirken, en düşük ürün fiyatı 105 TL’ye, en yüksek fiyat ise 120 TL’ye yükseldi.

İşte yeni fiyatlar

5 TL'lik fiyat artışından sonra fiyatlar şu şekilde değişti:

WINSTON grubunun fiyatları

WINSTON Slender Q Line: 110 TL

WINSTON Slender & Slender Long: 110 TL

WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 110 TL

WINSTON: 115 TL

WINSTON Slims Q Line: 120 TL

WINSTON Slims: 120 TL

WINSTON Xsence: 120 TL

CAMEL grubunun fiyatları

CAMEL Slims Q Line: 105 TL

CAMEL Slender: 105 TL

CAMEL Deep Blue: 107 TL

CAMEL Black & White: 108 TL

CAMEL Yellow & Brown: 110 TL

CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 TL

LD ve MONTE CARLO grubunun fiyatları

LD: 105 TL

LD Slims: 105 TL

MONTE CARLO: 105 TL