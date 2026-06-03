Son Mühür - Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği’nin (TBYD) duyurusuna göre JTI sigara grubundaki ürünlere 5 TL fiyat artışı yapıldı. 3 Haziran itibarıyla geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte sigara fiyatları güncellenirken, en düşük ürün fiyatı 105 TL’ye, en yüksek fiyat ise 120 TL’ye yükseldi.
İşte yeni fiyatlar
5 TL'lik fiyat artışından sonra fiyatlar şu şekilde değişti:
WINSTON grubunun fiyatları
- WINSTON Slender Q Line: 110 TL
- WINSTON Slender & Slender Long: 110 TL
- WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 110 TL
- WINSTON: 115 TL
- WINSTON Slims Q Line: 120 TL
- WINSTON Slims: 120 TL
- WINSTON Xsence: 120 TL
CAMEL grubunun fiyatları
- CAMEL Slims Q Line: 105 TL
- CAMEL Slender: 105 TL
- CAMEL Deep Blue: 107 TL
- CAMEL Black & White: 108 TL
- CAMEL Yellow & Brown: 110 TL
- CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 TL
LD ve MONTE CARLO grubunun fiyatları
- LD: 105 TL
- LD Slims: 105 TL
- MONTE CARLO: 105 TL
Kaynak: Haber Merkezi