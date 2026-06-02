Google Fotoğraflar, yeni içerikleri belirli aralıklarla otomatik dışa aktaran zamanlanmış yedekleme özelliğini kullanıma açtı. Bu yenilik, özellikle büyük arşive sahip kullanıcıların hem zamandan hem de depolama alanından kazanmasını amaçlıyor.

Google Fotoğraflar artımlı yedekleme nasıl çalışıyor?

Sistemin temelinde "Artımlı Takeout" adı verilen bir mantık yatıyor. Kullanıcı önce kütüphanesinin tamamını kapsayan eksiksiz bir dışa aktarma yapıyor.

Bu ilk adımın ardından servis, belirlenen takvime göre yalnızca yeni eklenen, düzenlenen ya da yedeklenen içerikleri topluyor. Yani her seferinde binlerce fotoğrafı baştan indirmek gerekmiyor, sadece değişen kısımlar geliyor. Bu da hem internet bağlantısını hem de diski daha verimli kullanmayı sağlıyor.

Google Takeout yedekleme takvimi nasıl ayarlanır?

Özelliğe ulaşmak oldukça basit. Google Takeout arayüzünde sadece Fotoğraflar seçeneğini işaretlemek yeterli oluyor.

Kullanıcılar buradan bir yıl boyunca her iki ayda bir otomatik dışa aktarma planlayabiliyor. Böylece yedekleme süreci elle takip edilmesi gereken bir iş olmaktan çıkıp arka planda kendiliğinden ilerleyen bir rutine dönüşüyor.

Dışa aktarma dosyaları ne kadar büyük olabiliyor?

Oluşturulan yedek dosyaları için boyut tarafında geniş bir alan tanınıyor. Sistem, tek dosya başına 50 GB'a kadar destek sunuyor.

Bu sayede hacimli fotoğraf ve video koleksiyonları daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölünerek yerel disklere ya da farklı depolama ortamlarına taşınabiliyor. Büyük arşivlerin parça parça indirilmesi, işlemi çok daha kontrol edilebilir kılıyor.

Google Fotoğraflar zamanlanmış yedekleme kimler için ideal?

Bu yöntem en çok, verilerini bulut yerine kendi sürücülerinde tutmak isteyenlere hitap ediyor. İlk tam yedeğin ardından gelen artımlı dosyalar, yalnızca son başarılı işlemden bu yana değişenleri içeriyor.

Düzenli ve otomatik bir arşiv tutmak isteyen, aynı zamanda bant genişliğini boşa harcamak istemeyen kullanıcılar için pratik bir alternatif doğmuş oluyor. Özellik, yedekleme alışkanlığını zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.