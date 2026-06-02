Son Mühür - İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen operasyonda, dijital platformlarda kurdukları sahte yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 89 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin banka isimleri ve kurumsal kimliklerini kullanarak yönetici ile yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz şekilde dijital platformlarda kullandıkları tespit edildi. Sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Ekipler, zanlıların şahsi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 89 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum görevlendirildi. Bunun yanı sıra 1 taşınmaz, 11 araç, şirket hisseleri, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer mal varlıklarına bloke konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içinde suç ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı amansız bir takibat gerçekleştiriyoruz.

Bu sabah itibariyle, İstanbul ve Nevşehir illerimiz merkezli, ilki 27, ikincisi 28 ili kapsayan dev operasyonlar gerçekleştirerek vatandaşlarımızın ve kamunun haklarına göz diken suç odaklarına büyük bir darbe indirdik.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında; 27 ilde 114 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş; 269 mağdurdan 600 milyon TL zarar, şüpheli hesaplarda ise 60 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilmiş; suça konu milyarlarca liralık mal varlığına el koyma ve kayyum atama işlemleri başlatılmıştır.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen bir diğer başarılı operasyonda ise; vatandaşlarımızın banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasa dışı bir sanal bahis çetesine yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve 107 şüpheli hedef alınmıştır.

Bu başarılı soruşturmaları büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları titizlikle gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir."