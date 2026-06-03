Boğaziçi Üniversitesi, çeşitli fakülte ve enstitülerde görevlendirilmek için profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. 3 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilan çerçevesinde üniversite, akademik kadrosunu farklı alanlarda güçlendirmek için yeni öğretim üyelerini kadrosuna katacak.

Başvurular 15 gün içinde!

İlanda yer alan bilgiler çerçevesinde adayların, başvuru belgelerini ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmekte.

Profesör ve doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurularını gerçekleştirecek. Doktor öğretim üyesi kadrosu için başvurular ise ilgili fakülte dekanlıklarına yapılacak.

Başvuru sürecinde adayların ;özgeçmiş, lisansüstü tezler, bilimsel yayınlar, atıf listeleri, proje çalışmaları ve akademik faaliyetleri kapsayan belgelerini 1 adet USB ile teslim etmeleri talep edildi.

Yabancı dil şartı!

Üniversite, öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge sunulmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Alım, hangi bölümlere yapılacak?

Üniversite bünyesinde farklı alanlarda öğretim üyesi kadroları açılırken, kadro açılan bölümler şu şekilde belirtildi:

- Makine Mühendisliği

- Eğitim Bilimleri

- Dilbilimi

- Sosyoloji

- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

- Veri Bilimi ve Yapay Zeka

Akademik yayın ve dünya sıralaması şartı dikkat çekti!

İlanda yer alan şartların içinde, adayların doktora eğitimlerini dünya üniversite sıralamalarında üst sıralarda bulunan üniversitelerde tamamlamış olmaları veya bu üniversitelerde doktora sonrası araştırma yapmış olmaları olarak dikkat çekti.