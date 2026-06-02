Son Mühür- Sayıştay’ın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin devamlılığında denetim mekanizmalarının taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı.

Devlet geleneğinin kurumsal bir yansıması olarak gördüğü Sayıştay’ın faaliyetlerini takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıştay’ımızın değerli başkanı ve üyeleri, kıymetli Sayıştay mensuplarımız, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Sayıştay’ın 164. kuruluş yıl dönümünde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir araya gelmemize vesile olan Sayıştay Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Sayıştay Başkanlığımız devletimizin devamlık ilkesinin kurumsal anlamda ete kemiğe büründüğü bir müessesedir." ifadalerini kullandı.

"Türkiye olarak geçmişte savrukluğun sıkıntısını çekmiş bir ülkeyiz"

Konuşmasında Türk siyasi ve ekonomik tarihine dair eleştirel değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemlerde yaşanan savrukluğun ülke kaynaklarına verdiği zarardan bahsederek,

"Sözlerimin hemen başında bir hakikati öncelikle ifade etmek isterim. İnsan için cemiyet düzeni içerisinde yaşamak şarttır. Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesi için bazı kurumların muhafazası zaruridir.

Devlet bu müesseselerden biridir. Bizim zihin haritamızda insanı ve toplumu merkeze alarak şekillenmiştir. Adaleti mülkü yani temeli olarak devleti gören ecdat insanı yaşat ki devlet yaşasın demiştir" dedi.

Bu bağlamda önceki yönetim sürecinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakınız, biz Türkiye olarak geçmişte savrukluğun, özensizliğin, popülizmin sıkıntısını çok çekmiş bir ülkeyiz.

Milletin dişinden tırnağından artırdığı kaynakların nasıl har vurup harman savrulduğunu gayet iyi hatırlıyoruz" diye konuştu.

"FETÖ'nün Türk ekonomisine bedeli 350 milyar dolar"

Kamu kaynaklarının kullanımı hakkında son derece hassas olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle FETÖ ve geçmiş dönemdeki ekonomik usulsüzlüklerin yarattığı soruna dikkat çekerek,

"SSK’nın göz göre göre nasıl batırıldığını, bankaların içinin nasıl boşaltıldığını, devletin hazinesinin nasıl hortumlandığını, rantiyenin halkın cebinden nasıl palazlandığını hiçbirimiz unutmadık.

Tabi burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Milli iradenin savunmasını nasıl namus borcu olarak görüyorsak kamu malının israf edilmesine göz yummuyoruz.

Tavrımız duruşumuz gayet nettir. Kamu malinde 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır. İşte en son FETÖ’nün elebaşlığını yaptığı 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin Türk ekonomisine faturası 350 milyar dolardan fazladır." ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez"

Konuşmasında vergi mükelleflerine karşı duyulan sorumluluğun altını çizerek, yerel yönetimlerde yaşanan ihmallere karşı olan tutumlarından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Ödediği verginin en yüksek kalitede hizmete dönüşmesini bekleyen 86 milyon vatandaşımıza karşı hepimiz sorumluyuz. Yerel yönetimlerdeki skandallar mazur görülemez" dedi.

