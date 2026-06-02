Tesla Model Y kablosuz şarj sorunu, orta konsoldaki pedin telefonu aşırı ısıtmasıyla uzun süredir gündemdeydi. Özellikle yaz aylarında uzun yola çıkan sürücüler, aşırı ısı uyarısı verip şarjı kesen bu pedden şikayet ediyordu. Yeni havalandırmalı ünite ise tam da bu derde çare oluyor.

Tesla Model Y kablosuz şarj sorunu nasıl çözüldü?

Tesla, bu problemi Çin'de üretilen yeni Model Y L serisine eklediği aktif fanlı ve havalandırmalı şarj ünitesiyle aştı. Sistemin merkezinde, pedin ortasındaki gri şerit yer alıyor.

Bu şerit yalnızca estetik bir detay değil; üzerindeki mikro hava delikleri, ünitenin arkasındaki aktif fan mekanizmasıyla bağlantılı çalışıyor. Sistem devreye girdiğinde telefonun alt yüzeyine sürekli serin hava üfleniyor ve cihaz ideal sıcaklıkta tutuluyor.

Yeni havalandırmalı şarj ünitesi eski Model Y'lere uyuyor mu?

Haberin asıl heyecan veren tarafı, parçanın yalnızca yeni araçlarla sınırlı kalmaması. Modifikasyon uzmanlarının yaptığı fiziksel testler, yeni ünitenin Model Y konsol yuvalarıyla birebir aynı boyut ve form faktörüne sahip olduğunu gösterdi.

Bu da piyasadaki tüm Model Y sahiplerinin, servis ya da dışarıdan parça tedarikiyle bu üniteyi araçlarına takabileceği anlamına geliyor. Dönüşüm projelerinde pedin eski yuvaya hiçbir kesme işlemi gerektirmeden doğrudan oturduğu gözlemlendi.

Yeni şarj ünitesi ne kadar güç sunuyor?

Yeni donanım sadece serinlik değil, hız da vadediyor. Sürücü tarafındaki şarj istasyonu 50W, yolcu tarafı ise 30W seviyesine kadar güç çıkışı destekliyor.

Bu yüksek değerler, şarj sürelerini ciddi oranda kısaltıyor. Navigasyon ve hücresel veri kullanımı nedeniyle ısınmaya meyilli telefonlar, dış sıcaklık yüksek olsa bile kararlı şekilde çalışmaya devam edebiliyor.

Eski Tesla'ya retrofit nasıl yapılır?

Fiziksel uyum tam olsa da dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Aktif soğutma fanlarının düzgün devreye girebilmesi için yazılım tarafında bir parametre güncellemesi gerekiyor.

Güvenlik riski taşımayan bu yazılımsal eşleştirme tamamlandığında, eski araç fabrikadan yeni çıkmış gibi havalandırmalı bir şarj istasyonuna kavuşuyor. Orijinal parça üzerinden yapılan bu dönüşüm, kronik ısınmadan kurtulmak isteyenler için öne çıkan bir modifikasyon eğilimi olmaya aday.