Son Mühür - CHP içinde yaşanan liderlik ve yönetim tartışmaları sürerken, 24 Mayıs Pazar günü mahkeme kararının ardından polis eşliğinde genel merkeze giren Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin çikolata yiyerek kutlama yaptığı anlar gündem olmuştu. Kameralara yansıyan görüntüler parti içinde yeni bir tartışma başlatırken, Özgür Özel de konuyu TBMM’de yaptığı konuşmada gündeme taşıyarak dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özgür Özel'den sert sözler

Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada genel merkezdeki çikolata dağıtma görüntülerine sert sözlerle tepki gösterdi. Görüntülerde yer alan kişinin Yeni Akit gazetesinde yayımlanan tartışmalı bir içeriğin sahibi olduğunu öne süren Özel, şu ifadeleri kullandı: "Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün, Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın, bugün babaevinde çikolata dağıtıyor." ''Yalan haberde üzerinize yok'' Özgür Özel’in gündem yaratan açıklamalarının ardından, görüntülerde çikolata dağıttığı öne sürülen Gülşah Alyans sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez’i de etiketleyerek açıklama yapan Alyans, karikatürist olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Alyans, paylaşımında Özel’e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. 'Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin' demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım 2025'te açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."