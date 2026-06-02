Sony oyuncu donanımı tarafında iki yeni ürünü öne çıkardı; FlexStrike dövüş kolu ve 27 inçlik PlayStation markalı monitör. Şirket, her iki ürün için de ağustos ayını işaret ederek fiyat ve çıkış tarihi ayrıntılarını paylaştı.

Sony FlexStrike dövüş kolu ne zaman çıkıyor, fiyatı ne?

FlexStrike, 6 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Dövüş oyunu meraklılarına yönelik bu kol, PlayStation'ın yayınladığı Marvel Tōkon: Fighting Souls oyunuyla aynı gün raflarda olacak ve 199,99 dolar etiketiyle satılacak.

Ön siparişler 12 Haziran'da başlıyor. Ürün ilk etapta yalnızca PS5 ile uyumlu çalışacak, ancak Sony ilerleyen dönemde PC desteğinin de geleceğini belirtiyor. Kutudan bir taşıma çantası ve dahili şarj edilebilir batarya çıkıyor.

Sony 27 inç oyuncu monitörü hangi özelliklere sahip?

İkinci ürün, 27 inç boyutundaki PlayStation markalı monitör. Bu ekran 27 Ağustos'ta piyasaya çıkacak ve 349,99 dolardan satılacak; ön sipariş süreci ise 5 Haziran'da açılıyor.

Monitör, 2560 x 1440 çözünürlükte IPS panel ve VRR desteği sunuyor. PS5 ile PS5 Pro'da 120 Hz yenileme hızına ulaşan ekran, uyumlu PC veya Mac modellerinde 240 Hz'e kadar çıkabiliyor. Arka tarafındaki açılır kanca mekanizması ise DualSense kontrolcüsünü şarj etmek için tasarlanmış.

Sony Pulse Elevate hoparlörler ne zaman gelecek?

Geçen eylül duyurulan Pulse Elevate kablosuz hoparlörler için de yeni bilgiler geldi. Sony, bu ürünlerin yılın ilerleyen döneminde satışa çıkacağını doğruladı.

Hoparlörler için henüz resmi bir fiyat açıklanmadı. Şirket, yakın zamanda daha fazla ayrıntı paylaşacağını ifade ediyor; dolayısıyla bu ürünle ilgili netlik ilerleyen haftalarda oluşacak.

Sony'nin yeni donanım hamlesi neyi hedefliyor?

Bu duyurular, Sony'nin PlayStation ekosistemini donanım tarafında genişletme çabasının parçası. Kol, monitör ve hoparlörün birlikte ele alınması, şirketin oyuncuya uçtan uca bir deneyim sunma niyetini gösteriyor.

Dövüş oyunu kolundan yüksek yenileme hızlı monitöre uzanan bu yelpaze, farklı oyuncu profillerini aynı anda hedefliyor. Ağustos, PlayStation tarafı için yoğun bir donanım dönemi olacak gibi görünüyor.