CHP Genel Merkezi’nde beklenen liste açıklandı. Mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin "idari beyni" olarak bilinen Genel Sekreterlik makamını Rıfat Turuntay Nalbatoğlu’na emanet etti. Saatler 16:00'da kameralar karşısına geçen yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 19 kişilik dev kadroyu tek tek açıkladı. MYK listesinin açıklanmasının ardından, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Birlik ve beraberliği güçlendiren bir anlayışla görev yapacağına inanıyorum!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kılıç, "Yeni Merkez Yönetim Kurulumuzun partimize, örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, kişilerin değil ilkelerin; ayrışmanın değil dayanışmanın; öfkenin değil ortak aklın partisidir. Önümüzdeki dönemde yeni MYK’nın, partimizin tüm renklerini ve birikimini kucaklayan, hiçbir yol arkadaşını ötekileştirmeyen, birlik ve beraberliği güçlendiren bir anlayışla görev yapacağına inanıyorum.

Yaşadığımız süreç hepimize önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey; birbirimizi anlayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü daha güçlü hale getirmektir.

Partimizi yoran kutuplaşmalardan, kırıcı dilden ve ayrıştırıcı tavırlardan uzak durarak; örgütümüzün emeğine, parti hukukuna ve demokrasi kültürümüze sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir.

Bu anlayışla görev üstlenen tüm MYK üyelerimize başarılar diliyorum. Birlikte başaracağız. Birlikte güçleneceğiz. Birlikte iktidar olacağız." ifadelerini kullandı.



Kemal Kıçdaroğlu'nun MYK listesi şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu — Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbatoğlu — Genel Sekreter

Orhan Sarıbal — Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu — İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı — Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer — Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir — Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay — Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat — İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç — Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya — Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar — Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek — Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik — Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık — Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek — Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci — İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan — Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi — İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı