Siyaset dünyasında geniş yankı uyandıran aday belirleme iddiaları, yargının radarına girdi. CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği ve bu paranın Ankara'da teslim edildiği yönündeki iddialar üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir soruşturma başlattı. Elde edilen deliller ve teknik takip verileri ışığında hazırlanan soruşturma dosyası, Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerini merkeze aldı. Peki, Özgür Özel fezleke olayı nedir? Fezleke ne demek? Özgür Özel ile birlikte fezleke istenen 5 milletvekili kim? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

ÖZGÜR ÖZEL FEZLEKE OLAYI NEDİR?

Süreç, 2024 yerel seçimlerindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı belirleme dönemine dayanıyor. Adaylık için para talep edildiği yönündeki iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirecek hukuki değerlendirmeler yapıldı. İddialara göre, CHP Genel Merkezi'nde istenen para temin edilerek Ankara'da teslim edildi ve bu süreç çeşitli telefon trafiğiyle koordine edildi.

ÖZGÜR ÖZEL SORUŞTURMA DOSYASINDA HANGİ DELİLLER VAR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları aydınlatmak için dosyaya giren tüm verileri çok yönlü şekilde inceledi. Hazırlanan dosyada olayların taraflarına ve sürece şahitlik eden tanıklara ait beyanlar yer aldı. Öte yandan ilgili isimlerin geçmişe dönük arama ve görüşme kayıtlarını içeren HTS verileri ile görüşmelerin yapıldığı konumları doğrulayan baz istasyonu sinyalleri de dosyaya eklendi.

FEZLEKE NE DEMEK, HUKUKTA NE ANLAMA GELİR?

Hukuk terminolojisinde fezleke, yürütülen bir soruşturmanın sonucunda toplanan delillerin özetlendiği ve hukuki bir kanaatin bildirildiği resmi belge anlamına geliyor. Cumhuriyet başsavcılıkları; soruşturmadaki ifadeleri, teknik verileri ve delilleri birleştirerek dosyayı yetkili ya da bir üst makama sevk etmek için bu hukuki özeti hazırlıyor. Milletvekillerini kapsayan dosyalarda ise fezleke, yasal bir soruşturma sürecinin başlayabilmesi için yetkili başsavcılıklara yapılan bildirimin ilk adımı sayılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL DOSYASI NEDEN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, topladığı deliller ve yaptığı incelemeler sonucunda dosyanın seyri için kritik bir karara imza attı. Şüphelilerin milletvekili statüsünde olması nedeniyle, yasalara göre soruşturmayı yürütme yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu belirlendi. Bu yasal zorunluluk üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada "yetkisizlik kararı" verdi ve hazırlanan fezleke dosyası, gerekli hukuki işlemlerin yapılması için resmi yollarla Ankara'ya gönderildi.