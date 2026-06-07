Tire İzmir tren saatleri günde dört sefer üzerinden planlanıyor ve ilk tren sabahın erken saatinde yola çıkıyor. Yolculuk, tercih edilen sefere ve durak sayısına göre yaklaşık iki saat sürüyor. Biletler hem istasyon gişelerinden hem de TCDD'nin internet sistemi üzerinden satışa sunuluyor.

Tire İzmir tren saatleri ve sefer programı

Tire Garı'ndan İzmir Basmane yönüne günün ilk treni 06:20'de hareket ediyor ve 08:19'da varıyor. İkinci sefer 08:05'te kalkıp 10:17'de ulaşıyor. Gün ortasındaki 13:30 treni 15:27'de İzmir'e geliyor, günün son seferi olan 16:40 treni ise 18:48'de yolcularını indiriyor. Hat üzerinde Fen Lisesi Durağı, Çatal, Bayındır, Karpuzlu, Arıkbaşı, Torbalı, Pancar, Menderes, Adnan Menderes Havaalanı ve Gaziemir gibi duraklar bulunuyor.

Tire İzmir tren bileti fiyatları ne kadar?

Tire İzmir tren bileti standart tarifede 150 TL olarak satılıyor. Genç, öğretmen ve 60-64 yaş aralığındaki yolcular yüzde 15 indirimle 130 TL ödüyor. Çocuklar ve 65 yaş üstü yolcular için ücret 75 TL'ye kadar iniyor. Bilet almak isteyenler ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresini, TCDD mobil uygulamasını ya da 444 8 233 çağrı merkezini kullanabilir.

İzmir Tire tren saatleri ve dönüş seferleri

Ters yönde, yani İzmir Basmane'den Tire'ye dönüş için sabah 10:30 ve akşam 17:03 seferleri kullanılıyor. Bu yöndeki yolculuk da ortalama iki saat dört dakika sürüyor. Tren tarifeleri mevsime ve TCDD'nin yaptığı güncellemelere göre değişebiliyor; bu nedenle yola çıkmadan önce gişeden ya da resmi e-bilet sisteminden güncel saatleri teyit etmek faydalı oluyor.