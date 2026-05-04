İzmir'in şirin ilçesi Tire’ye yolu düşen vatandaşların birçoğu son zamanlarda Derekahve’den dem vuruyor. İlçe merkezine çok uzak olmayan bu mekan, özellikle haftasonları biraz kafa dinlemek ve nefes almak isteyenlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Aslında ilk gittiğinizde “burası neden bu kadar biliniyor?” diye sorgulasanız da ; sonra sessizlik, ağaçların arasından gelen serinlik ve manzara kendini gösterince cevabı alıyorsunuz.

Yemyeşil bir yamacın üzerine kurulu Derekahve Mesire Alanı'nda sabah saatlerinde kuş sesleri, öğleden sonra ise rüzgârın ağaçların arasında çıkardığı sesler eşlik ediyor insana. Piknik yapan aileler, çay içip oturanlar, yürüyüşe çıkanlar… Ortam oldukça sakin, abartısız bir kalabalık var.

Buranın dikkat çeken taraflarından biri de sadece doğadan ibaret olmaması. Yakınında yer alan Şemsimescid ve Ayazma gibi yapılar, bölgeye farklı bir hava katıyor. Özellikle eski taş yapıları sevenler için kısa ama ilginç bir keşif rotası oluşturuyor.

Yemek tarafı da çoğu ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Küçük işletmelerde Tire’ye özgü lezzetleri denemek mümkün. Özellikle kahvaltı saatlerinde rağbet görüyor. Sade bir çay bile, ortamın doğallığıyla birlikte damaklarda farklı tat bırakıyor.

Zaman zaman burada yerel etkinlikler de icra ediliyor. Hıdırellez gibi dönemlerde biraz daha hareketlenen yer onun dışında genel havası hep sakin kalıyor.

Ulaşım da zor değil; Tire merkezden kısa sürede gidilebiliyor. İzmir’den gelenler için de günübirlik bir kaçış noktası sayılabilir.