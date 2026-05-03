Son Mühür- Tire, bu hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunlarını ve dağcılık kulüplerini misafir etti. Tire Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Tire Güme Dağcılık ve Kültür Şenliği, hem ilçenin tarihi geleneğini hem de doğasını ortaya çıkaran dolu bir programla gerçekleşti.

İlk durak: Tire'nin tarihi sokakları

Şenliğin başlangıcı Tire Kent Müzesi idi. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar sonradan Tire’nin meşhur tarihi çarşısına geçtiler.

Arappınarı'nda kamp ateşi yandı

Kültürel keşfin hemen sonrasında yön, ilçenin doğal temsilcilerinde Arappınarı Mesire Alanı’na çevrildi. Halat çekmeden çuval yarışına kadar düzenlenen geleneksel oyunlar, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Belediye tarafından ikram edilen akşam yemeğinin ardından sahne alan halk oyunları ekibi ve müzik dinletisi oldukça keyifliydi.

Soğuk havaya rağmen zirve kararlılığı

Şenliğin ikinci günü, Tire Belediyesi tarafından ikram edilen kahvaltı ile başladı. Sabah kahvaltısının ardından farklı noktalara dağılan dağcılar, yağışlı ve serin havayı umursamadan Güme Dağları'na gitti. Şenlik, ziyaretçilerin Tire’de geçirdikleri dolu dolu iki günün ardından sona erdi.