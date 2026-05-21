Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSBİ) geleceği açısından kritik önem taşıyan 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın güçlü uzlaşıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Gerçekleştirilen genel kurulda yatırımcı üyeler tarafından müteşebbis heyet belirlendi. Yeni dönemde ortak akıl ve birlikte yönetim vurgusu ön plana çıktı.

Başkan Okuroğlu, TOSBİ’nin kuruluşundan bu yana Tire’nin ekonomik kalkınması, üretim kapasitesi ve istihdam gücü açısından büyük bir vizyon ortaya koyduğuna vurgu yaparken, ilk olağan genel kurul toplantısında yatırımcıların ortak hareket etme iradesi sergilediğini söyledi.

“Ekonomik gücünü ileri taşıyacak”

Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçenin geleceği açısından stratejik bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapan Okuroğlu, organize sanayinin üretimi büyüten, istihdamı artıran ve gençlere yeni iş imkanları sunan önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Yeni dönemde görev alacak müteşebbis heyete başarı dileklerinde bulunan Okuroğlu, ilçenin kalkınması için sorumluluk alan tüm yatırımcı ve sanayicilere de teşekkürlerini iletti.

“Kalkınma yolculuğu sürecek”

Başkan Okuroğlu tarafından yapılan açıklamada, alınan kararların Tire, sanayiciler, yatırımcılar ve vatandaşlar adına hayırlı olması temenni edildi.