İzmir futbolunun köklü kulüplerinden Menemen Futbol Kulübü ile ilgili ortaya atılan iddialar, camiada büyük bir infial yarattı.

2'nci Lig'de mücadele eden kulübün anonim şirket haklarının satılacağı ve önümüzdeki dönem Tire’ye taşınarak faaliyetlerine orada süreceğine dair söylentiler, taraftarları sokağa döktü.

84 yıllık bir maziye sahip kulübün başka bir ilçeye götürülmesine şiddetle karşı çıkan Menemenliler, duruma tepki gösterdi.

Menemen FK, Tire'ye mi geçiyor?

Kulübün son iki yıldır yönetiminde olan iş insanı Bilgin Tokul’un, bir süredir takımı devretmek için çeşitli görüşmeler yaptığı öne sürülüyor.

Geçen dönem başında da benzer bir girişimde bulunan fakat beklediği desteği bulamayan Tokul’un, bu kez yurt dışı bağlantıları olan Tireli yatırımcılarla el sıkışmak üzere olduğu söyleniyor.

Eğer bu satış gerçekleşirse; Menemen FK’nın ismi, logosu ve renkleri tamamen değişecek ve kulüp, 2'nci Lig’deki yolculuğuna Tire’de devam edecek.

Stat ve tesislerin geleceği belirsiz

Bu devir süreci yalnızca kulübün taşınmasını değil, aynı zamanda ilçedeki altyapıyı da doğrudan etkiliyor. Kulübün uzun süredir maçlarını oynadığı Menemen İlçe Stadı ve sarı-lacivertli ekibin kullandığı antrenman tesislerinin boş kalması halinde ne olacağı, ilçede şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

"Bu takıma sahip çıkın"

İddiaların duyulmasının sonrasında bir araya gelen ve protesto yürüyüşleri gerçekleştiren Menemen Gençlik Taraftar Grubu, yaşananlara sosyal medya hesaplarından metin yayımlayarak, "Kulübün başka bir ilçeye taşınması Menemen futbol kültürüne zarar verir.

Başta Menemen Belediyesi ve yetkililer bu takıma sahip çıkın. Bu kulüp bir kişinin değil. Bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.