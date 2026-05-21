Son Mühür - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmış ve birtakım itiraflarda bulunmuştu.

"Yalım kapıyı açtı, AK Partili oldu"

CHP lideri Özel de bu itiraflar sonrası “Özkan Yalım, o otel odasında kapıyı açana kadar CHP’liydi. Kapıyı açtı, AK Partili oldu. Nasıl oldu? AK Parti ’nin lehine yalanlar attırıyorlar, iletişim kampanyası yapıyorlar. Attığı yalanlar da çürüdü. ‘İşe alındı’ dediği delegelerin çocuklarının biri beş biri yedi yaşında. Her söylediği çöktü” ifadelerini kullanmıştı.

"O kapı açılana kadar "

Bu sözlere karşılık cevap veren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan olaylar ortaya çıktıktan sonra ahlaksız olduğunu iddia ettiklerini söyledi ve sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Adamı partiden atana kadar ahlaklı kabul ediyordunuz, atınca mı ahlaksız oldu? O kapı açılana kadar senin için her şey mübahtı anlaşılan…”