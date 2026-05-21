21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete kararlarında, İzmir’in Tire ilçesiyle ilgili verilen karar dikkat çekti. Tire'de yer alan tarihi kalıntıların bulunduğu alan “3. derece arkeolojik sit” olarak tescil edildi. Bölgede yapılan incelemeler sonucunda; Roma, Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait önemli buluntular ortaya çıkarıldı.

Tire’de tarihi kalıntılara koruma kalkanı!

Tire'ye bağlı Büyükkale Mahallesi Yayla Mevkii’nde yer alan, tapuda 174 ada 24 parsel numarasıyla kayıtlı özel mülkiyete ait taşınmazda yapılan incelemeler sonucunda tarihi bulgular olduğu tespit edildi.

Roma ve Bizans dönemine ait buluntular!

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Roma, Geç Roma ve Bizans dönemlerine tarihlenen duvar kalıntıları, çatı kiremitleri ve seramik parçaları olduğu tespit edildi.

“3. derece arkeolojik sit” olarak tescillendi!

Koruma Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, söz konusu taşınmazın bulunduğu alan ekli paftada gösterilen sınırlar çerçevesinde “3. derece arkeolojik sit alanı” olarak tescil edildi.

Karar çerçevesinde tapu siciline “3. derece arkeolojik sittir” şerhinin işleneceği ve ilgili belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletileceği ifade edildi.

Koruma amaçlı imar planı!

Kararın yanı sıra bölge için koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasına da karar verildi.