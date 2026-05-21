Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tire’nin yıllardır devam eden altyapı sorunlarına kalıcı bir çözüm getirmek için kentin dört bir yanında şantiye kurdu.

Toplamda 300 milyon lirayı bulan bu büyük yatırımda, çalışmaların yüzde 60’lık kısmı geride bırakıldı. Şehrin yer altı hatları baştan aşağı yenilenirken, bir yandan da kazısı biten caddeler hızla asfaltlanarak günlük yaşamın aksamaması sağlanıyor.

Yağmur suyu ve atık suları ayrılıyor

İlçe genelinde özellikle şiddetli yağışlarda meydana gelen su baskınları ve kötü koku gibi problemler, yapılan bu yenileme çalışmasıyla tarih oluyor.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, eskiyen içme suyu hatlarını değiştirirken, yağmur suyu ve atık su sistemlerini birbirinden tamamen ayırıyor.

Bu sayede yağış sırasında sistemin üzerindeki yük azaltılarak taşkın riskinin önüne geçilmesi planlanıyor. Küçük Menderes Havzası'nda yapılan bu kapsamlı çalışmada bugüne kadar oldukça mesafe katedilerek 6,3 kilometrelik yağmur suyu hattı döşendi, ızgara ve kutu menfez yapımları bitirildi.

Ayrıca 1,7 kilometrelik atık su hattı ile Başköy Mahallesi’nin terfi hattı da yenilenerek hizmete alındı. Ekim ayı itibarıyla tüm imalatların tamamlanması ve ilçedeki üstyapı düzenlemelerinin tamamen tamamlanması planlanıyor.

"Asfaltı yeniden bozmamak adına bu süreçte öne çektik"

Çalışmaların sahada yürütülmesini yürüten İZSU 2. Bölge Başkanlığı Kontrol Mühendisi, İnşaat Yüksek Mühendisi Gülçin Eskicioğlu, "Tire’nin artan nüfusuyla birlikte mevcut altyapı yetersiz kalmaya başlamıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İstasyon Caddesi üzerinde kapsamlı bir üstyapı çalışması yapacak olması nedeniyle ömrünü tamamlayan içme suyu hattımızı da bu kapsamda yeniliyoruz.

Atık su arıtma merkezine giden kolektör hattımızın yapımını da asfaltı yeniden bozmamak adına bu süreçte öne çektik." dedi.

"Tire'nin 30 yılını güvence altına almış olacağız"

Projenin yalnızca bugünü değil, geleceği de kurtaracağını belirten Eskicioğlu, "Yağmur suyu büyük çaplı hatlarla çok rahat şekilde dereye deşarj edilecek, atık su ise ayrı sistem üzerinden arıtma tesisine iletilecek.

Sistem artık birleşik değil, ayrıştırılmış şekilde çalışacağı için taşkın ve baskınların büyük ölçüde önüne geçmiş olacağız.

Yaklaşık 180 milyon liralık altyapı yatırımı sürerken üstyapı çalışmalarıyla birlikte toplam yatırım tutarı yaklaşık 300 milyon liraya ulaşacak.

Ekim ayında altyapı imalatlarımızı tamamlayarak üstyapı çalışmalarını da bitirmeyi planlıyoruz. Altyapısı tamamlanan bölgelerde asfalt serimi çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımın uzun süreli etkisinden de bahseden Eskicioğlu, "Yaptığımız yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında karşılaştığımız eski atık su hatlarının deplasesini ve yenilenmesini de gerçekleştiriyoruz.

Kullandığımız uzun ömürlü ve dayanıklı altyapı sistemi sayesinde Tire ilçemizin yaklaşık 30 yılını güvence altına almış olacağız" diye konuştu.